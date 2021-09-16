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الخارجية الروسية: صبر موسكو له حدود

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الخارجية الروسية: صبر موسكو له حدود الخارجية الروسية: صبر موسكو له حدود

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أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تحذر الولايات المتحدة من مزيد من التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا.

وقالت زاخاروفا: «يمتلك الجانب الروسي أدلة دامغة على انتهاك منصات الإنترنت الأمريكية للتشريعات الروسية في سياق التحضير لانتخابات مجلس الدوما وإجرائها».

وأضافت: «في هذا الصدد، أعلن أن التدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا أمر غير مقبول بشكل قاطع، وقد نقلنا معلومات ذات الصلة من خلال السفارة الروسية في واشنطن إلى وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الأمريكي».

وتابعت: «ننطلق من أن السلطات الأمريكية ستتخذ على الفور الإجراءات لتنفيذ طلباتنا، كما تعلمون، صبر الجانب الروسي، الذي ما زال يمتنع عن إقامة حواجز للأعمال الأمريكية في ، له حدود».
وفي تعليقها على تقرير البرلمان الأوروبي، الذي يتضمن دعوة للاستعداد لعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات في روسيا، قالت زاخاروفا: إن «موسكو سترفض بشدة» التدخل في الانتخابات الوطنية.

وأضافت: «كل هذا مفهوم، والهدف واضح، لماذا يتم القيام بذلك، من الضروري زيادة التفاقم في العلاقات المعقدة أصلا بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وبطريقة أو بأخرى للتأثير على القرارات الداخلية التي تحدث في بلدنا».

ووافق البرلمان الأوروبي في جلسته، يوم الخميس، على تقرير «صارم» حول علاقات الاتحاد الأوروبي مع روسيا، اقترحه رئيس وزراء ليتوانيا السابق أندريوس كوبيليوس.

المصرى اليوم

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