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جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر

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فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر

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جديد للحظة انتحار فتاة مول سيتى ستارز والتى انتحرت من الدور السادس فى المول وقفزت الفتاة في ثوان حيث حاول أحد الأشخاص اللحاق بها ولكنه فشل.

وشهد مول سيتي ستارز نصر بالقاهرة، في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس حادثا بشعا، حيث فوجئ رواد مول سيتي ستارز بصوت سقوط فتاة من الأدوار العليا ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

تجمع العشرات من رواد حول جثة الفتاة، وتم إبعادهم بمعرفة الأمن الإداري في المكان، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وبالفحص تبين وفاة فتاة في العقد الثالث من عمرها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لكشف غموض الحادث.

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المصرى اليوم

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