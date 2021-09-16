طالبان تدعو المجتمع الدولي للاعتراف بحكومتها المؤقتة وتحرير الأرصدة المجمدة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، المجتمع الدولي إلى الاعتراف بحكومة طالبان المؤقتة ورفع التجميد عن الأرصدة المجمدة الافغانية.

من جهة أخرى نفى عبدالغني برادار رئيس حكومة تصريف الأعمال الأنباء عن مقتله وما يتم تناقله من حدوث خلافات كبيرة في صفوف قيادات الحركة.

وفي سياق متصل تقدمت وزارة المواصلات والنقل بطلب إلى السطات الباكستانية للسماح لها بتسير الخطوط الجوية الباكستانية رحلات تجارية بين البلدين في اقرب وقت.

كما أكد البنك المركزي تسليم حركة طالبان لاثنى عشر مليون دولار بالاضافة إلى سبائك ذهبية عثر عليها في بيوت مسؤولين سابقين>