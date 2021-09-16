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نحو 24 ألف جرعة كورونا أُعطيت الأربعاء

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نحو 24 ألف جرعة كورونا أُعطيت الأربعاء نحو 24 ألف جرعة كورونا أُعطيت الأربعاء

جى بي سي نيوز - بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 4055688 مسجلا بزيادة قدرها 7605 مسجلين عن يوم الثلاثاء.

ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر الأربعاء، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 3605788 بزيادة مقدارها 8551 جرعة.

كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 3139853 بزيادة مقدارها 15638 جرعة.

وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 24189 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج 6721452 جرعة أعطيت لمواجهة .

جي بي سي نيوز

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