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أمير الشرقية يؤدي الصلاة على والدة الأمير عبد العزيز بن عبدالرحمن

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بحضور عدد من الأمراء ومسؤولي الدوائر الحكومية وجمع من المواطنين

أمير الشرقية يؤدي الصلاة على والدة الأمير عبد العزيز بن عبدالرحمن

أدى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، صلاة الميت على والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز "رحمها الله"، بعد صلاة عصر اليوم في جامع الفرقان بالدمام.

وأدى الصلاة مع أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ابن الفقيدة، والمشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

كما حضر الصلاة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومسؤولو الدوائر الحكومية وجمع من المواطنين.

أمير الشرقية يؤدي الصلاة على والدة الأمير عبد العزيز بن عبدالرحمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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