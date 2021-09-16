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بنك التنمية الاجتماعية و"هدف" يطلقان الربط الإلكتروني لتمويل المشاريع بـ"بحر"

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بنك التنمية الاجتماعية و"هدف" يطلقان الربط الإلكتروني لتمويل المشاريع بـ"بحر" بنك التنمية الاجتماعية و"هدف" يطلقان الربط الإلكتروني لتمويل المشاريع بـ"بحر"
المنصة تعدّ فرصة لتمكين الشباب والفتيات من ممارسة أعمالهم ذات الاختصاص

بنك التنمية الاجتماعية و

دشن بنك التنمية الاجتماعية مع صندوق تنمية الموارد البشرية، في مركز دلّني للأعمال بمدينة الرياض اليوم، الربط الإلكتروني لـ"منصة بحر" لتمويل العمل الحر، عبر منتج نفاذ للأعمال الحرة، أحد منتجات البنك، التي يصل سقف التمويل فيها لـ60 ألف ريال.

وأطلق الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم الراشد، بحضور مدير عام الصندوق تركي الجعويني، الربط الإلكتروني مع منصة بحر التابعة لبرنامج تسعة أعشار.

وتعد المنصة فرصة لتمكين الشباب والفتيات من ممارسة أعمالهم ذات الاختصاص بشكل أفضل والحصول على التدريب أو الأدوات أو التقنيات التي تعزز من إنتاجيتهم؛ حيث تتميز بوجود العديد من المتخصصين في مجالات متنوعة ومن ثم تتيح لأكبر عدد من المحترفين والشركات الاستفادة من خدماتهم والعمل معهم.

وتشمل مجالات الاختصاص: "الترجمة، التسويق والمبيعات، التصميم والابتكار، الفيديو والتصوير، القانون، الكتابة والتحرير، المحاسبة والاستشارات، الهندسة والبناء، تحليل البيانات، التسويق الرقمي، تطوير البرامج، تقنية المعلومات والشبكات، خدمة العملاء وعمليات الدعم الإداري".

وقد تم تكريم أول ممول من منصة "بحر"، وهي دانة النعيمي لمشروعها الخاص "التصوير الفوتوغرافي".

يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية قدم تمويلًا لمزاولي العمل الحر بقيمة 8,2 مليارات ريال، منها 2,2 مليار ريال، للعام 2022م. ويقدم بنك التنمية الاجتماعية مع شركائه في القطاعين العام والخاص، العديد من المنتجات المالية وغير المالية، التي من شأنها تجسيد مهامها التنموية في تمكين ودعم قطاع الأعمال وصغار المستثمرين.

يشار إلى أن برنامج تسعة أعشار إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، يهدف إلى تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من إيجاد وظائف جديدة بطرق مبتكرة.

ويوفر برنامج تسعة أعشار عدة منصات إلكترونية وهي: فرصة، وتطبيقات تجار، وزاد، وبحر، وكَنَف، وأكشاك تجار، وصنع في ، وأطوار، كما تجاوز عدد المشتركين في البرنامج 300 ألف مشترك منذ إطلاق البرنامج في 25 أغسطس 2016، بينما زاد عدد المسجلين في منصة بحر على 70 ألف مسجل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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