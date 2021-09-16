أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على عسير تشمل عدة محافظات -
محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91 -
القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني -
المسند: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا 90 درجة -
النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن -
بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي -
رصد "فقاعة" عملاقة في الفضاء.. وعلماء الفلك يحتارون في تفسيرها -
بمناسبة اليوم الوطني.. شاهد مبنى رئاسة الحرمين ومرافقها تتوشح باللون الأخضر -
"التجارة" تشهّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات -
شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اليمن.. "إغاثي" الملك يوزّع 211 طنًّا من السلال الغذائية بحجة

Print
اليمن.. "إغاثي" الملك يوزّع 211 طنًّا من السلال الغذائية بحجة اليمن.. "إغاثي" الملك يوزّع 211 طنًّا من السلال الغذائية بحجة
المركز وزّع 250 سلة غذائية في محافظة بورغو ببنين

اليمن..

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 211 طنًّا و218 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في قرى الدير والظهر والشباكية والمغتربين التابعة لمديرية حيران وجزيرتي الفشت وبكلان التابعة لمديرية ميدي ومديرية حرض بمحافظة حجة، استفاد منها 7,880 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

إلى هذا واصل المركز توزيع السلال الغذائية للمحتاجين في جمهورية بنين الصديقة؛ حيث وزع المركز أمس 250 سلة غذائية في مدينة باراكو بمحافظة بورغو بجمهورية بنين، استفاد منها 1.500 فرد بواقع 250 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في جمهورية بنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على عسير تشمل عدة محافظات

"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على عسير تشمل عدة محافظات

محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91

محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91

القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني

القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني

المسند: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا 90 درجة

المسند: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا 90 درجة