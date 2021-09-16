أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على عسير تشمل عدة محافظات -
محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91 -
القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني -
المسند: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا 90 درجة -
النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن -
بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي -
رصد "فقاعة" عملاقة في الفضاء.. وعلماء الفلك يحتارون في تفسيرها -
بمناسبة اليوم الوطني.. شاهد مبنى رئاسة الحرمين ومرافقها تتوشح باللون الأخضر -
"التجارة" تشهّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات -
شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير مكة يتسلّم التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة

Print
أمير مكة يتسلّم التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة أمير مكة يتسلّم التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة
تضمّن استحداث 4 مكاتب في رابغ والقنفذة والمظيلف

أمير مكة يتسلّم التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة لعام 1442هـ، الذي اشتمل على إحصاءات عن الخدمات المقدمة في محافظات المنطقة.

واستمع الأمير خالد الفيصل، خلال استقباله في مقر الإمارة بجدة، اليوم، مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة، بدر الحميد، إلى نبذة عن التقرير الذي قدّم فيه شرحًا عن خدمات الوحدات المتنقلة والهادفة لتوفير الخدمة لأكبر شريحة من المستفيدين.

وقدمت الخدمة لأكثر من 9400 مستفيد ومستفيدة في عدد من محافظات المنطقة، وتم استحداث 4 مكاتب في رابغ والقنفذة والمظيلف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على عسير تشمل عدة محافظات

"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على عسير تشمل عدة محافظات

محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91

محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91

القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني

القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني

المسند: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا 90 درجة

المسند: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا 90 درجة