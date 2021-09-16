حماية المستهلك يكثف حملاته الرقابية لمواجهة الغش التجاري بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، من الحملات التفتيشية والرقابية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق ،وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الآدمي، وذلك في إطار تفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية، والتصدي لكافة صور الغش والإستغلال، من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 .

وخلال شهر أغسطس الماضي، قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، بشن عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق وعدد من مدن المحافظة، بالإشتراك مع مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة والطب البيطري ،و إدارة التفتيش الصيدلي، والرقابة الإدارية، أسفرت الجهود المبذولة عن تحرير محضر ضد صاحب محل قطع أدوات كهربائية ومواتير مياه، وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 10 بالونات ماتور مياة، وكذلك تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت وذلك لوجود مواد غذائية مجهولة المصدر وتم إعدامها وغلق المنشأة.

كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية لوجود مواد غذائية مجهولة المصدر وتم اعدامها، وضبط محل جملة بمنطقة شارع فاروق، وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر وبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ،و تم التحفظ على 5000 علبة سجائر، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر ضد اصحاب محلات تجارية، وذلك لحيازة سلع مجهوله المصدر بأجمالى 265 كجم ملح الطعام، فضلا عن تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت، وذلك لحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية وتم ضبط 6 كجم جبن منتهي الصلاحية.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع العصير لحيازة سلع تموينية محظور تداولها، وتم التحفظ على سكر تمويني بإجمالي 6 كجم، وتحرير محضر ضد صاحب ثلاجة مثلجات، وتم التحفظ على 30 كرتونة آيس كريم في كل كرتونة 24 قطعه مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت، وتم التحفظ على عدد 400كيس ملح الطعام مجهول المصدر، وتحرير محضر ضد صاحب ماركت، وتم التحفظ على لانشون بإجمالي 17 كجم مجهول المصدر.

كما تم المرور على 21 منشأة غذائية، وتم تحرير عدد من المحاضر لعدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية وعدم وجود شهادة صحية، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد صاحب محل لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 14 طبق برجر بقرى بإجمالى 6 كجم وعدد 7 كجم كبدة مجمدة، وكذلك تحرير محضر ضد صاحب محل أعلاف حيوانية، وذلك لحيازة أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وبدون مستندات، وتم التحفظ على عدد 100 شيكارة اعلاف حيوانية × 50 كجم بأجمالى 5 طن، كما تم تحرير 4 محضر ضد صاحب محل سجائر، وذلك لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى وتم التحفظ على عدد 90 علبة سجائر، وكذلك تحرير محضر ضد صاحب مصنع مخللات، وذلك لأن المصنع يشكل خطر داهم لعدم الإهتمام بالنظافة العامة.

وأسفرت جهود الحملة أيضا عن تحرير عدد 7 محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية متنوعة، لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية ولعدم الاهتمام بالنظافة العامة، بالإضافة إلى تحرير محضرين ضد محلات تجارية وذلك لعدم ممارسة النشاط في الميعاد المحدد، وكذلك تحرير 7 محاضر ضد أصحاب محلات لعدم الاهتمام بالنظافة العامة، بالإضافة إلى تحرير 14 ضد اصحاب محال تجارية ومطاعم ومخابز لعدم وجود شهادة صحية، كما تم المرور على 27 محل تجاري بمنطقة الصاغة ووسط البلد، أسفرت عن تحرير 15محاضر لعدم الاعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لبيع أسطوانات غاز أزيد من السعر الرسمى.