استمرار فعاليات البرنامج التأهيلي الشامل بجامعة قناة السويس

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نظم مكتب المبعوثين بجامعة قناة السويس بإشراف عام الدكتورة ماجد هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث برنامج شامل ومتخصص لتأهيل الباحثين ورفع مستوي كفاءتهم ومهاراتهم.

وأشارت الدكتورة ماجدة هجرس إلى أن البرنامج يشمل كل ما يحتاجه الباحثون من مهارات شخصية وبحثية للارتقاء بمستواهم العلمي، وأدوات وتقنيات فنية أو علمية تعزز من إنتاجهم العلمي، وكذلك القدرات اللغوية التي تلزمهم لتحقيق الانفتاح العلمي والثقافي وللاستفادة من التجارب العالمية المختلفة.

هذا واستمرت فاعليات التدريب اليوم الخميس الموافق ١٦ سبتمبر تم بإشراف تنفيذى لكل من الدكتور خالد السيد عبدالحميد مدير مكتب المبعوثين بجامعة قناة السويس والذى حاضر اليوم حول «مهارات البحث عن المنح الدراسية والتمويل الخارجى للأبحاث»

وأضافت هجرس أن اليوم كان التدريب مخصص لاعضاء الهيئة المعاونة للكليات العلمية الطب والاسنان والهندسة والعلوم والتمريض والطب البيطرى وغيرها، مشيرة إلى أن البرنامج بشكل عام يشكل نموذج لتعظيم الاستفادة من السادة المبعوثين العائدين من الخارج من خلال نقل خبراتهم التي اكتسبوها من الخارج إلى زملائهم من الباحثين موضحه أن البرنامج يضم ثلاث حقائب تدريبية الأولي للمهارات الأساسية العامة، والثانية للمهارات البحثية المتخصصة، والثالثة حقيبة مستقلة للمهارات اللغوية؛ وينقسم البرنامج بشكل عام إلى قسمين الأول للتخصصات العملية والثاني للتخصصات النظرية.

وفى المرحلة الاولى من البرنامج والتى بدأت اليوم أستهدف البرنامج شباب الباحثين من المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة قناة السويس في صورة منحة مجانية على أن تغطى المراحل التالية باقى الفئات من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والباحثين من خارج جامعة قناة السويس، حرصا من إدارة الجامعة على تطوير منظومة البحث العلمي ورفع تصنيف الجامعة وتنمية دورها في خدمة المجتمع.