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فصل الكهرباء عن أندية بني سويف الأسبوع المقبل للصيانة (تفاصيل)

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فصل الكهرباء عن أندية بني سويف الأسبوع المقبل للصيانة (تفاصيل) فصل الكهرباء عن أندية بني سويف الأسبوع المقبل للصيانة (تفاصيل)

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قالت شركة كهرباء بنى سويف، إنه من المقرر فصل التيار عن بعض المناطق بمدينة بني سويف وذلك أيام: السبت، الإثنين والثلاثاء، الاسبوع المقبل من الساعة 8 صباحا وحتى 11 صباحاً ،لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالمغذيات التي تخدم المناطق.

وأضافت الشركة في بيان، الخميس، أنه سيتم فصل التيار يوم«السبت» 9/18 عن (النادي الرياضي، النادي الاجتماعي، نادي الشرطة، شارع أحمد عرابي )،ويوم»الإثنين 9/20«عن ( شارع الروضة، منطقة مستشفى الحميات)،ويوم»الثلاثاء 9/21«عن (الرحبة، الجبالي، صفية زغلول) على مدار الأيام المذكورة وبحسب الترتيب المُوضح عاليه.

وقدمت الشركة باعتذارها عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

المصرى اليوم

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