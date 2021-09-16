«ثقافة جنوب سيناء» تنظم بروفات «لحظات فارقة»

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في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بقصر ثقافة شرم الشيخ بفرع ثقافة جنوب سيناء بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل.

حيث أقيمت أولي بروفات العمل المسرحي «لحظات فارقة» مشاركًا ضمن مسابقات قصور الثقافة لنوادي المسرح المذمع تنفيذها خلال الشهر القادم.

يناقش العرض احد جوانب المشكلات الاجتماعية بطريقة مختلفة من وجهة نظر مخرج العرض، مؤكدًا على أن للمسرح دور كبير في توجيه رسالته ونشر تعليم الثقافات المختلفة، واكتشاف طاقات إبداعية جديدة ومميزة وتسليط الأضواء عليهم، العرض بطولة الطفلة الموهبة بيري تامر، ريتاج غُنيم، جنا تامر، محمود كروان، مخرج منفذ حازم محمد، مساعد مخرج أول عاطف عبدالله، تأليف محمد زين، اخراج أمجد لطفي.