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«حرام تشهّروا ببنات لسه متجوزتش».. أول رد من زوجة تامر حسني على شائعة زواجه

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«حرام تشهّروا ببنات لسه متجوزتش».. أول رد من زوجة تامر حسني على شائعة زواجه «حرام تشهّروا ببنات لسه متجوزتش».. أول رد من زوجة تامر حسني على شائعة زواجه

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ردت بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، على الأنباء التي انتشرت خلال الأيام الماضية حول انفصالهما، وارتباطه بفتاة تدعى يارا.

وكتبت «بوسيل» عبر خاصية «الإستوري» بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الخميس، قائلة: «يا رب تبطلوا تكتبوا الإشاعات دي، حرام تنزلوا صور وتشهروا ببنات لسه متجوزتش».

تابعت: «أنا أم لبنتين ومرضاش ده لبناتي، فياريت نراعي ربنا في مهنتنا، ونبقي نتأكّد من أي حاجة قبل ما ننزلها».

كان وجه الفنان تامر حسنى، رسالة رومانسية لزوجته بسمة بوسيل، وذلك بالتزامن مع انتشار شائعات حول انفصالهم من جديد وتوتر علاقتهما، الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهور.

نشر حسني صورة، صورة تجمعه بزوجته، عبر خاصية «الأستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» وعلق عليها قائلاً،: «مع العشق العشق بسومي هانم».

المصرى اليوم

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