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تعاون بين «ثربانتس» الإسباني ومهرجان «شرم الشيخ للمسرح»

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تعاون بين «ثربانتس» الإسباني ومهرجان «شرم الشيخ للمسرح» تعاون بين «ثربانتس» الإسباني ومهرجان «شرم الشيخ للمسرح»

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استقبل لويس خابيير رويث سييرا، مدير معهد ثربانتس الإسبانى «المركز الثقافى الإسبانى»، المخرج مازن الغرباوى، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح، في مقر المعهد بالقاهرة، وذلك من أجل بحث سبل التعاون وتبادل الأنشطة الثقافية والفنية بين مهرجان شرم الشيخ والمعهد الذي يعد من أهم وأشهر المعاهد الثقافية والفنية على مستوى العالم.

ودار اللقاء حول ترتيبات مشاركة إسبانيا في الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، وتم التباحث في كيفية إقامة يوم لإسبانيا من ضمن فعاليات المهرجان للاحتفال بالمملكة الإسبانية وفتح وبداية للتعاون بين المهرجان والمعهد.

وتنعقد الدورة السادسة لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوى، في الفترة من 6 ـ 11 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحى.

المصرى اليوم

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