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اوركسترا القاهرة السيمفوني يحيي ذكرى دانتى بمؤلفة «ليست»

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اوركسترا القاهرة السيمفوني يحيي ذكرى دانتى بمؤلفة «ليست» اوركسترا القاهرة السيمفوني يحيي ذكرى دانتى بمؤلفة «ليست»

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يحيى اوركسترا القاهرة السيمفونى ذكرى رحيل الايطالى الشهير دانتى الذي يعد احد اعظم الشعراء في التاريخ خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو هشام جبر ومشاركة عازف الفيولينة احمد منيب ومصاحبة كورال اكابيلا وذلك في الثامنة مساء السبت 18 سبتمبر على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج كونشيرتو الڤيولينه والاوركسترا لسبيليوس وسيمفونية دانتى التي كتبها فرانز ليست في النصف الثانى من القرن الثامن عشر مستلهما الملحمة الشعرية الخالدة الكوميديا الالهية وعزفها بنفسه لأول مرة في دريسدن في نوفمبر 1857 معبرا عن موضوعها الذي يتناول الرحلة إلى العالم الاخر بالموسيقي .

يذكر أن دانتي أليغييري شاعر ايطالى ولد في فلورنسا عام 1265 ويعرف عادة باسمه الاول، كتب العديد من الاعمال الشعرية كان اهمها الملحمة الشعرية الكوميديا الإلهية التي تضم ثلاثة أقسام هي الجحيم، المطهر والفردوس واعتبرها النقاد البيان الأدبي الأعظم الذي أنتجته أوروبا أثناء العصور الوسطى وتحفة من الأدب العالمى، من اعماله البارزة ايضا أرسطو، فيرجيل، أوفيد، بوثيوس، وغيرها وتوفى في رافينا 14 سبتمبر 1321بعد اصابته بمرض الملاريا .

المصرى اليوم

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