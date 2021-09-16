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موعد عقد المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022

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موعد عقد المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022 موعد عقد المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022
تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تنظّم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 1-2 فبراير 2022م، المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022، حضوريًا في مدينة الرياض، تحت عنوان إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية «Rethinking the Global Cyber Order»، وذلك انطلاقًا من مهماتها، بوصفها الجهة المختصة في المملكة العربية بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه.

وسيستضيف المنتدى عددًا من المتحدثين رفيعي المستوى، من صناع القرار والسياسات، والمديرين التنفيذيين، والخبراء من المنظمات الدولية، ومختلف القطاعات الحكومية، والمراكز الفكرية والأكاديمية، والمنظمات المؤثرة غير الحكومية، وأبرز الشركات العالمية، بما في ذلك شركات التقنية الرائدة.

ويهدف المنتدى إلى فتح آفاق المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني، وتعزيز الاستثمار، وبناء أسس التعاون العالمي في الفضاء السيبراني، بالإضافة إلى تحفيز التطور الاجتماعي والاقتصادي في جوانب الأمن السيبراني.

ويغطي المنتدى مجموعة من الموضوعات المهمة، المتعلقة بالأمن السيبراني، تُناقش في جلسات وخطابات موزّعة على مسارات مختلفة، تشمل: تطور النظام الدولي في الفضاء السيبراني، والوضع الحالي والمستقبلي لتهديدات الأمن السيبراني، والحلول الآمنة المبتكرة، والجوانب البشرية للأمن السيبراني ومستقبل العمل، والاستفادة من قوى السوق والحوافز الاقتصادية، وتعزيز الأمن السيبراني.

كما أن هذه النسخة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، تأتي استمرارًا لخطى النجاح الذي قوبل به الحوار الافتراضي للمنتدى، الذي عقد بتاريخ 7 أبريل عام 2021م ولاقى نجاحاً متميزاً، إذ شهد حضور ومتابعة أكثر من 250,000 من المهتمين وأصحاب العلاقة، من أكثر من 100 دولة.


الوطن السعودية

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