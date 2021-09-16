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محافظ جدة يستقبل "القرشي" المُتوج ببرونزية الألعاب البارالمبية

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محافظ جدة يستقبل "القرشي" المُتوج ببرونزية الألعاب البارالمبية محافظ جدة يستقبل "القرشي" المُتوج ببرونزية الألعاب البارالمبية
بمناسبة تحقيقه الميدالية البرونزية في سباق 100 متر

محافظ جدة يستقبل

استقبل مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، بطل ألعاب القوى السعودي عبد الرحمن القرشي.

جاء ذلك بمناسبة تحقيقه الميدالية البرونزية في سباق 100 متر "كراسي متحركة"، ضمن منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020".

حضر اللقاء مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبد العزيز بن عبود، ورئيس مجلس إدارة نادي جدة لذوي الإعاقة الدكتور راشد بن محفوظ بن زومة، والرئيس التنفيذي لنادي جدة لذوي الإعاقة الدكتور نعيم بن أحمد.

وهنّأ الأمير "بن جلوي" اللاعب بهذا الإنجاز، متمنيًا له التوفيق وتحقيق المراكز المتقدمة في البطولات المقبلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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