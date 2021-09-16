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هدده بمشرط.. السجن 6 سنوات لسائق توك توك سرق طالبا بالإكراه في الإسكندرية

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هدده بمشرط.. السجن 6 سنوات لسائق توك توك سرق طالبا بالإكراه في الإسكندرية هدده بمشرط.. السجن 6 سنوات لسائق توك توك سرق طالبا بالإكراه في الإسكندرية

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عاقبت جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب رئيس المحكمة المتهم «إ.خ.إ» سائق توك توك بالسجن 6 سنوات بتهمة السرقة بالإكراه لإتهامه بسرقة طالب تحت تهديد السلاح .

صدر الحكم بعضوية المستشارين احمد الصحن وأيمن محمود عوض وسكرتارية سعيد عبدالعظيم.

ترجع وقائع القضية التي حملت رقم 8819 لسنة 2021 جنايات المنتزه ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان ،يفيد بقيام المتهم بسرقة طالب بالإكراه تحت تهديد السلاح بدائرة القسم .

وثبت من تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، إنه حال سير المجني عليه «م.م.ت» 17 سنة طالب بالطريق العام ،استوقفه المتهم «إ.خ.إ» سائق توك توك وأشهر في وجهه سلاح أبيض ( مشرط طبى )، وهدده بالتعدي عليه وإصابته، مما أثار في نفسه حالة من الفزع، فقام بالاستيلاء منه على مبلغ 200 جنيها كانت في حوزته وساعة يد ،ونظارة شمسية، وتركه وفر هاربا .

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهم، والقاء القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة قررت، إحالته إلى ،محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتقدم .

المصرى اليوم

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