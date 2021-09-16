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خالد داغر ضيف اوركسترا الوتريات على المسرح الصغير

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خالد داغر ضيف اوركسترا الوتريات على المسرح الصغير خالد داغر ضيف اوركسترا الوتريات على المسرح الصغير

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يشارك المؤلف الموسيقي وعازف التشيللو الشهير الدكتور خالد داغر مع أوركسترا الوتريات خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو شادي حنا فى الثامنة مساء الأحد 19 سبتمبر على المسرح الصغير، حيث يتضمن جولة فى عالم موسيقى الحجرة الكلاسيكية التى ابدعها كبار المؤلفين منهم جريج ، وارلوك ، سيبليوس ، فوريه ، رخمانينوف الىجانب احدى مؤلفات قائد الحفل شادى حنا .

يذكر أن المؤلف الموسيقي وعازف التشيللو خالد داغر نجل الموسيقار العالمي الراحل عبده داغر ، حصل على درجة الماجستير فى الفنون عام 2003 ، ثم الدكتوراه عام 2007 ، شارك بالعزف مع العديد من الأوركسترات الدولية فى العديد من العروض الناجحة داخل وخارجها، كما يعد من أهم صناع الموسيقى التصويرية في الساحة السينمائية والتلفزيونية حيث قام باداء صولوهات الة التشىللو فى العديد من الاعمال الدرامية ، عضو هيئة التدريس بمعهد الكونسرفتوار وضع الموسيقي التصويرية للعديد من الاعمال الدرامية كان اخرها القاهرة كابول في رمضان الماضي كما قدم العديد من الالحان لمجموعه من النجوم منهم الفنان علي الحجار ويعمل حاليا رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه بدار الأوبرا .

المصرى اليوم

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