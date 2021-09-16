جولة مسائية لمحافظ الغربية لتفقد عدد من المشروعات بمدينة طنطا

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، عدد من المشروعات الجارية بمدينة طنطا وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا.

بدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا، حيث يتم تدبيش ترعة القاصد أسفل كوبري قحافة، بجانب وضع طبقة السن في الجهة الأخرى من الكورنيش من كوبري قحافة حتى سكة المحلة بطول 3700 متر، حيث يتم تطوير الجزء من سكة المحلة حتى كوبري الغفران ضمن الخطة الاستثمارية ومن كوبري الغفران حتى كوبري قحافة ضمن خطة تطوير العشوائيات، وأوضح المحافظ أن هذا الكورنيش سيخلق متنفس جديد لأهالي طنطا بجانب خلق محور مروري جديد سيقلل الكثافة على الطريق السريع.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف في شارعي الإسكندرية وسكة المحلة والذي تم تخطيطه ليظهر بالشكل الحضاري اللائق بالمدينة، كما وجه المحافظ بعد استلام الأعمال في شارع الإسكندرية وذلك لحين تعديل الملاحظات التي تم إرسالها للشركة المنفذة.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال إنشاء ٦ عمارات بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزي، حيث تابع المحافظ أعمال صب الدور الأول والثاني، يذكر أن المشروع تنفذه الهيئة الهندسية ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المدن الذي يستهدف إنشاء ٥٠٠ ألف وحدة سكنية بجميع أنحاء الجمهورية، حيث يتم بناء ٦ عمارات تتكون كل عمارة منهم من دور أرضي و٩ أدوار علوية بإجمالي ٤٨٠ وحدة سكنية مقامة على مساحة ٢.٣ فدان.

وخلال الجولة استمع المحافظ إلى شكاوى عدد من المواطنين، ووجه الجهات المختصة بحلها على الفور.