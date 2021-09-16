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قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني تأجيل مران الفريق اليوم لمدة ساعة ليقام في السادسة مساءا بدلا من الخامسة.

ويرغب كارتيرون من قرار التأجيل لمعرفة موقف اللاعبين من خوض المران من عدمه بعد جلستهم مع إدارة النادي.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمس الأربعاء، تقسيمة قوية في جزء من الملعب خلال المران.

وشهدت التقسيمة تألقا كبيرا لرباعي الفريق مصطفى فتحي ومحمد عبدالشافي وطارق حامد ويوسف أوباما.

ويواصل الفريق استعداداته لاستئناف مسابقة كأس مصر وانطلاق بطولة الدوري الممتاز.