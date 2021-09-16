بعد «دلتا».. خبير أمريكي يحذر من «المتحور الوحش»

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بينما تتحسس العديد من دول العالم طريقها للنجاة من فيروس كورونا، والإفلات من تابعات الجائحة الأشد فتكًا في الألفية الثالثة، وبينما لا يزال العلماء يواجهون متحورة «دلتا» الذي تسبب في زيادة أعداد وفيات كورونا خلال الأشهر الماضية، حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، من أن العالم على موعد مع «المتحور الوحش» لفيروس كورونا، والذي تنبأ أنه قد يبدأ بالانتشار في المستقبل القريب، وبسرعة مخيفة.

وأشار أنتوني فاوتشي إلى أن متحور «دلتا» يبدو ضعيفا بالمقارنة مع المتحور الجديد الذي ينتظر العالم، وذلك وفقاً لحديث أدلى به لمحطة «أم أس إن بي سي»، كما كشف أنه ومع زيادة انتشار فيروس كورونا، قد تظهر أعداد كافية من طفرات جديدة قادرة على تكوين متحور مختلف تماما عن تلك المتحورات التي عرفناها سابقاً.

كذلك شدد فاوتشي على أهمية التطعيم، وذلك لأن لقاحات كورونا ستساعد بالطبع في وقف انتشار المتحور الجديد والقضاء على المتغيرات الخطرة المحتملة، بحسب تأكيد فاوتشي.

إلى هذا وحذر عدد من الخبراء من متحورات كورونا المستقبلية، بالتزامن مع ما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية قبل أيام حين تحدثت الدكتورة ماريا فان كيركوف، خبيرة علم الأوبئة والمسؤولة التقنية عن مكافحة كوفيد-19، وقالت بصراحة إن الزيادة في أعداد المصابين بالعدوى حدثت في البرازيل والهند، وتحدث حاليا في الولايات المتحدة التي تتمتع بتغطية واسعة لحملات التطعيم.

وأكدت كيركوف في معرض حديثها أن متغير دلتا لن يكون المتغير الأخير المثير للقلق، حيث إن هناك متغيرات أخرى قيد الانتشار، مشيرة إلى أن تحقيق نقلة نوعية للقضاء على انتشار الفيروس ومتغيراته، يحتاج إلى تضافر الجهود لتنفيذ خطة مكافحة فيروس كورونا، مشددة على أن العالم اليوم لا يملك أي أدوات في هذه المرحلة يمكن لها أن تنقذ حياة البشر، إلا أن تمنع انتشار العدوى مما يقلل من فرصة تطور هذا الفيروس، ومن ثم إبطاء أو ظهور المتغيرات، في حين جددت الدعوة إلى الحاجة لمزيد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعلى القادة العالميين اتخاذ موقف يمكن من خلاله إثبات أن الجميع قادر على مكافحة الفيروس ومنع انتشاره.