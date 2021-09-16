شباب الأهلي يفوز على النصر 4-1 وديًّا استعدادًا للموسم الجديد

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فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ على ضيفه النصر، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الخميس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

جاءت رباعية «أهلي ٢٠٠١» عن طريق كل من: على عمرو (هدفان) ومحمد المغربي وأحمد عربي بهدف واحد لكل منهما.

وكان فريق «أهلي ٢٠٠١» قد تعادل في ودية سابقة أمام الاتصالات ٥-٥، وفاز على وادي دجلة ١- صفر، قبل أن يفوز اليوم على النصر ٤-١، وذلك ضمن مجموعة مباريات ودية يخوضها استعدادًا للموسم الجديد.

ويضم الجهاز الفني لفريق «أهلي ٢٠٠١» كلًّا من عمرو أنور مديرًا فنيًّا، وأحمد عبدالظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عبدالله إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال، ومحمد السيد أخصائي التدليك.