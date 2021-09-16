حمدي النقاز: أصحاب شائعة إعارتي أو وضعي بقائمة الانتظار «مغرضين وسأفضحهم»

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رفض حمدي النقاز اللاعب الجديد بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك رحيله عن نادي الزمالك سواء بالإعارة أو وضعه على قائمة الانتظار بالفريق خلال الفترة المقبلة.

وأبلغ النقاز بعض المقربين منه رفضه القاطع لأي أمور تتعلق بإعارته أو وضعه على قائمة الانتظار، قائلًأ: هذه الشائعات المغرضة ورائها بعض المغرضين أصحاب المصالح الشخصية وسأفضح مخططهم في الوقت المناسب لكن التوقيت الآن ليس توقيت التصريح عن تفاصيل قد تضع مروجي الشائعات في وضع حرج.

وأكد النقاز أن ما يهمه هو علاقته الجيده بإدارة نادي الزمالك ورئيس اللجنة حسين لبيب الذي يتعامل معي بمنتهي الاحترافية والاحترام والعلاقة بيني وبين نادي الزمالك واضحة وبعقد رسمي وبنود واضحة فلا داع للرد على المتربصين والمغرضين الذين يحاولون ترويج شائعات عن رحيلي.