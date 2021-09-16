أخبار عاجلة

محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91 -
القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني -
المسند: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا 90 درجة -
النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن -
بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي -
رصد "فقاعة" عملاقة في الفضاء.. وعلماء الفلك يحتارون في تفسيرها -
بمناسبة اليوم الوطني.. شاهد مبنى رئاسة الحرمين ومرافقها تتوشح باللون الأخضر -
"التجارة" تشهّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات -
شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي -
أميركا تجيز جرعة ثالثة من فايزر للمسنين والمعرّضين للخطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حمدي النقاز: أصحاب شائعة إعارتي أو وضعي بقائمة الانتظار «مغرضين وسأفضحهم»

Print
حمدي النقاز: أصحاب شائعة إعارتي أو وضعي بقائمة الانتظار «مغرضين وسأفضحهم» حمدي النقاز: أصحاب شائعة إعارتي أو وضعي بقائمة الانتظار «مغرضين وسأفضحهم»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

رفض حمدي النقاز اللاعب الجديد بالفريق الكروي الأول بنادي رحيله عن نادي الزمالك سواء بالإعارة أو وضعه على قائمة الانتظار بالفريق خلال الفترة المقبلة.

وأبلغ النقاز بعض المقربين منه رفضه القاطع لأي أمور تتعلق بإعارته أو وضعه على قائمة الانتظار، قائلًأ: هذه الشائعات المغرضة ورائها بعض المغرضين أصحاب المصالح الشخصية وسأفضح مخططهم في الوقت المناسب لكن التوقيت الآن ليس توقيت التصريح عن تفاصيل قد تضع مروجي الشائعات في وضع حرج.

وأكد النقاز أن ما يهمه هو علاقته الجيده بإدارة نادي الزمالك ورئيس اللجنة حسين لبيب الذي يتعامل معي بمنتهي الاحترافية والاحترام والعلاقة بيني وبين نادي الزمالك واضحة وبعقد رسمي وبنود واضحة فلا داع للرد على المتربصين والمغرضين الذين يحاولون ترويج شائعات عن رحيلي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد تخفيف عقوبته.. رئيس لجنة التظلمات: «راعينا الزمالك وأن شيكابالا لاعب كبير بالسن»

بعد تخفيف عقوبته.. رئيس لجنة التظلمات: «راعينا الزمالك وأن شيكابالا لاعب كبير بالسن»

فيوتشر يطلب التعاقد مع هداف الزمالك

فيوتشر يطلب التعاقد مع هداف الزمالك

الزمالك : موقفنا صعب في ملف القيد أبلغنا الفيفا بغلق القيد 7 أكتوبر

الزمالك : موقفنا صعب في ملف القيد أبلغنا الفيفا بغلق القيد 7 أكتوبر

الزمالك : غير راضيين عن عقوبة شيكابالا رغم تخفيفها.. اللائحة في صف اللاعب

الزمالك : غير راضيين عن عقوبة شيكابالا رغم تخفيفها.. اللائحة في صف اللاعب