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أشرف عبدالباقي ضيف برنامج «أسرار النجوم» على «نجوم أف.إم»

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أشرف عبدالباقي ضيف برنامج «أسرار النجوم» على «نجوم أف.إم» أشرف عبدالباقي ضيف برنامج «أسرار النجوم» على «نجوم أف.إم»

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يحل الفنان أشرف عبدالباقي، الخميس، ضيفاً على برنامج «أسرار النجوم»، عبر إذاعة «نجوم أف.إم» وقناة «نجوم TV»، مع المذيعة إنجى على، في الساعة الثامنة مساءً، ليتحدث عن مشواره الفني الكبير وأبرز النجاحات التي حققها فيه.

كان «عبدالباقي» انتهى من عرض مسرحيته الجديدة «شمسية وأربع كراسي» منذ أيام في الساحل الشمالي بمشاركة عدد من النجوم مثل محمد أنور ومحمد عبدالرحمن وأوس أوس ومريهان حسين وآخرون، فضلاً عن احتفاله بعيده ميلاده وسط مجموعة من أصدقائه المقربين.

يذكر ان برنامج «أسرار النجوم»، يذاع الخميس من كل أسبوع عبر إذاعة «نجوم أف.إم»، وقناة «نجوم TV»، الساعة الثامنة مساء، وتقدمه المذيعة إنجى على، ويتم استضافة نخبة من أهم نجوم الفن في والوطن العربي.

المصرى اليوم

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