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تخريج 17 متعافياً من الإدمان

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تخريج 17 متعافياً من الإدمان تخريج 17 متعافياً من الإدمان
احتفت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة، بتخريج17 متعافياً من الإدمان بمشاركة أسرهم ومحبيهم، في أجواء اختلطت فيها الأفراح بالدموع، وبحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، ووجهاء المنطقة والداعمين. من جهته قال راعي الحفل رئيس مجلس الإدارة، عبدالله بن داود الفايز: إن تخريج الدفعة الثالثة من مركز كفى للرعاية والتأهيل بمكة، يعد هدية غالية نقدمها لوطننا الحبيب، خصوصاً ونحن على أعتاب اليوم الوطني الـ91، وهذه اللحظات نعيش فيها أجواء السعادة والاعتزاز، بمناسبة شفاء 17 ابناً من أبنائنا، الذين بكل عزيمة تغلبوا على الإدمان واستجابوا لبرنامج العلاج، الذي قدمته الجمعية لهم، عازمين على الثبات ألا عودة إلى مستنقع السموم.

الوطن السعودية

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