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ضبط تشكيل عصابي استولي على متعلقات مدرسة خاصة ببني سويف

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ضبط تشكيل عصابي استولي على متعلقات مدرسة خاصة ببني سويف ضبط تشكيل عصابي استولي على متعلقات مدرسة خاصة ببني سويف

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تمكنت أجهزة الأمن تمكنت من ضبط تشكيل عصابي استولي على بعض المتعلقات من إحدى المدارس الخاصة ببني سويف.

كان اللواء طارق مشهور مدير الأمن، تلقي إخطارا من رئيس مجلس إدارة إحدي المدارس الخاصة يفيد باقتحام شاب المدارس ليلا وسرقة بعض المتعلقات الخاصة.

وتوصلت تحريات رئيس المباحث وضباط قسم بنى سويف أن وراء الواقعة تشكيلا عصابيا ضم ثلاثة متهمين وهم «ن. ق.» و«س. ع.» و«م. م.»، وبعرض التحريات على اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، والعميد منصور عمر رئيس المباحث الجنائية أمر على الفور بتشكيل فريق بحث لسرعة ضبطهم.

وعلي الفور أعد المقدم مصطفي أبوطالب مفتش مباحث بندر بني سويف فريق بحث برئاسة الرائد محمود فؤاد وبمعاونة الرائد عماد عرفة «معاون أول المباحث» والنقيبين أحمد هديب ومصطفي صلاح يونس وأحمد فهمي معاونوا المباحث، وتحركوا فجرا في ثلاث مأموريات وتمكنوا من ضبطهم .

وأمام ضباط المباحث أقر المتهمين بالواقعة لمرورهم بضائقة مالية وأنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في السرقات العامة ليلا، حيث يقوم الأول بالسرقة والثاني بتأمينه وبعد السرقة يقوم الثالث ببيع ما استولوا عليه ويقتسموا حصيلة بيعها فيما بينهم .

تحرر محضر بالواقعة، وإحيل إلى نيابة قسم بني سويف لتباشر التحقيق في الواقعة .

المصرى اليوم

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