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وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في مركز شباب ناصر ونادي الشرقية

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وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في مركز شباب ناصر ونادي الشرقية وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في مركز شباب ناصر ونادي الشرقية

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمتابعة الفرق الطبية المتحركة والمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وذلك بمركز شباب ناصر، ونادي الشرقية الرياضي بمدينة الزقازيق.


وقام وكيل الوزارة بالتأكد من انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وتطعيم العاملين بمركز الشباب والنادي، وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم.


وأكد وكيل الوزارة على عمل الدعاية اللازمة لتشجيع جميع المواطنين على التسجيل الإلكتروني على موقع وزارة الصحة، والتطعيم بلقاح كورونا، لزيادة المناعة المجتمعية.


وفي سياق متصل، قام وكيل وزارة الصحة بزيارة لمديرية الشباب والرياضة، وذلك لعقد اجتماع مع الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمكتبه، تناول الإجتماع مناقشة التنسيق الكامل بين مديرية الصحة والشباب والرياضة في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمراكز الشباب، حيث بلغ حتي الآن عدد المراكز ١٨ مركز شباب بمختلف أنحاء المحافظة، وتم الاتفاق على زيادة هذه المراكز وذلك ابتداء من غداً الجمعة، لوصول الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة.


وأوضح الدكتور هشام مسعود أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، والبالغ عددها ٣١ مركز حتي الآن، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.

المصرى اليوم

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