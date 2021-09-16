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جرعتان غير كافيتان.. بيان صادم من إحدى شركات لقاحات كورونا

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جرعتان غير كافيتان.. بيان صادم من إحدى شركات لقاحات كورونا جرعتان غير كافيتان.. بيان صادم من إحدى شركات لقاحات كورونا

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في ظل اتجاه معظم بلدان العالم لبلوغ مناعة القطيع، عبر تلقيحجالحد الأقصى بمواطنيها بلقاحات مضادة للفيروس المستجد، تتوالي التصريحات الصادمة، فعقب حديث بعض المختبرات عن العلمية عن الآثار الجانبية للقاح استرازينكا ومدى فعاليته أعلنت الشركة المنتجة لعقار «موديرنا» في بيان صحفي، اليوم، أن البيانات الجديدة المستقاة من تجربة ضخمة للقاحها المضاد لكوفيد-19 تظهر أن الحماية التي يوفرها تتراجع بمرور الوقت، مما يدعم حجتها للمطالبة بجرعة معززة.

وحسبما أوردته وكالة «رويترز»، قال رئيس مودرنا ستيفن هوج في مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين: «هذا تقدير واحد فحسب، لكننا نعتقد جازمين بأن هذا يعني، ونحن بصدد قدوم الخريف والشتاء، أننا نتوقع أن التأثير المقدر لتضاؤل المناعة سينعكس في ظهور 600 ألف حالة أخرى على الأقل من كوفيد-19».

وأضاف، لم يتوقع هوج عدد الحالات الشديدة، لكنه لفت إلى أن بعضها سيتطلب دخول المستشفى، مضيفًا أن البيانات من دراسات الشركة الخاصة بالجرعة المعززة تظهر أن اللقاح يمكن أن يزيد الأجسام المضادة إلى مستويات أعلى من تلك التي ظهرت بعد الجرعة الثانية.

وتابع بالقول: «نعتقد أن ذلك سيخفض حالات كوفيد-19، ونعتقد أيضاً أن جرعة ثالثة ستطيل أمد المناعة خلال فترة كبيرة من العام المقبل بينما نحاول القضاء على الجائحة».

وفي أول سبتمبر قدمت مودرنا طلباً لإدارة الأغذية والعقاقير الأميركية للحصول على إذن لجرعة معززة.

المصرى اليوم

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