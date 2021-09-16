محافظ بني سويف: إزالة 116 حالة تعد ضمن الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة

★ ★ ★ ★ ★

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأنه تم إزالة 46 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمركزي سمسطا والواسطى ،ليصل بذلك إجمالي عدد حالات التعدي التي تمت إزالتها إلى 116 حالة ،«منذ بدء الموجة الـ18 وحتى صباح اليوم»، فيما تتواصل الحملات بحسب الجدول الزمنى المعد ويستهدف إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي الذي تعده الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة بشأن سير العمل في حملات الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتي بدأت«الاثنين الماضى»ويتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر (سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر) ،وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة ،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كل صور التعديات على أراضى أملاك الدولة،في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة

وقد أكد المحافظ أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي الدولة في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة ،مشددا على ضرورة استثمار موجات حملات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة،مؤكدا على أهمية أن تكون الأولوية في تنفيذ الإزالات للتعديات الصارخة وذات المساحات الكبيرة،وحالات التعدى التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة

من جانبه، أضاف أحمد إبراهيم مدير الأملاك، أن الحملات بدأت يوم الاثنين الماضى بإزالة 56 حالة بمركز ى اهناسيا والواسطى، وفي اليوم الثاني «الثلاثاء» تم إزالة 14 بمركز الواسطى، فيما شهد «أمس الأربعاء» إزالة 46 حالة تعد بمركزى سمسطا والواسطى، حيث تنوعت التعديات التي تم إزالتها مابين تعد بالبناء المخالف والبناء على أراضى زراعية خاصة، وتعد بزراعات غير جادة على أراضى الدولة وتعديات على حرم الري والنيل والسكة الحديد.

