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شيخ الأزهر: نضال الشعب الفلسطيني سيظل مصدر فخر وعز وإلهام..صور

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شيخ الأزهر: نضال الشعب الفلسطيني سيظل مصدر فخر وعز وإلهام..صور شيخ الأزهر: نضال الشعب الفلسطيني سيظل مصدر فخر وعز وإلهام..صور

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استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية.

قال شيخ الأزهر إن القضية الفلسطينية قضية الأزهر والمسلمين الأولى، وسيظل نضال شعبها العربي المرابط على أرضنا العربية الطاهرة ومقدسات الأمة مصدر فخر وعز وإلهام في كيفية النضال ضد المحتل الغاشم، وسيظل الإرهاب الصهيوني دليلًا دامغًا على اختلال قيم ومعايير المجتمع الدولي في التعامل مع قضايا الشعوب.

من جانبه، نقل الدكتور محمود الهباش سلام وتحيات الرئيس محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين الشقيقة، إلى شيخ الأزهر ، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني أن جهود الأزهر ومواقفه المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ستظل محل تقدير وعرفان لهذه الجهود التي لا تتوقف، وأن الأزهر اكتسب عالميته من رسالته ودوره العالمي الذي ظل على مدار أكثر من ألف عام في خدمة قضايا الأمة وقضايا السلام العالمي.

شيخ الأزهر يستقبل الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني
شيخ الأزهر يستقبل الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني

المصرى اليوم

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