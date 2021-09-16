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«المهن الطبية»: صرف 160 مليون جنيه إعانات كورونا لأعضاء الاتحاد

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«المهن الطبية»: صرف 160 مليون جنيه إعانات كورونا لأعضاء الاتحاد «المهن الطبية»: صرف 160 مليون جنيه إعانات كورونا لأعضاء الاتحاد

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قال الدكتور أبوبكر القاضى، أمين الصندوق المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن إجمالى إعانات كورونا التي صرفها الاتحاد لأعضاء نقابات «الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين»، منذ بداية الجائحة، بلغت نحو 160 مليون جنيه.

وأوضح القاضى في تصريحات صحفية، الخميس، أن هذه الإعانات موزعة على إعانات الوفاة التي تصرف لأسر شهداء كورونا بقيمة: 8 ملايين و530 ألف و738 جنيه، وإعانات «عزل منزلى» بقيمة: 2 مليون و956 ألف و458 جنيه، وإعانات الإصابة بكورونا بقيمة 148 مليون و558 ألف و511 جنيه، لافتًا إلى توقف صرف إعانات الإصابة اعتباراً من الأول من نوفمبر 2020 لارتفاع حد الصرف بصندوق الإعانات.

وأشار أمين الصندوق المساعد إلى استمرار صرف الاتحاد لإعانة الوفيات لأسر شهداء كورونا، بالإضافة إلى إعفائهم من سداد اشتراكات المشروع العلاجى، فضلا عن تحسين خدمات المشروع من خلال التعاقد مع مستشفيات للعزل لتقديم الرعاية للأطقم الطبية من أعضاء المهن الطبية، من تحاليل أو إشعات أو عنايات مركزة بأجهزة التنفس أو عمليات وغيرها، لافتا إلى حرص المجلس على فتح تجديد الاشتراك في مشروع العلاج خلال العام الماضى لفترات استثنائية لإتاحة الفرصة لأعداد أكبر من الأعضاء بالاستفادة من خدمات المشروع.

ويتم صرف إعانات الوفاة إثر الإصابة بكورونا لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، بموجب تقديم: الأشعة، تحاليل إثبات الإصابة، تقرير طبى صادر من المستشفى، إعلام الوراثة، شهاة الوفاة، وحسابات بنكية للمستحقين بأحد بنوك «، الأسكندرية، الأهلى».

المصرى اليوم

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