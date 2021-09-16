الأكاديمية العربية تحتفل بتخرج طلاب برامج التعليم الدولى

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احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بحفل تخرج الدفعة الثلاثون من خريجى الشهادة البريطانية والدفعة الرابعة عشر من خريجي الشهادة الأمريكية ببرامج التعليم الدولى بالأكاديمية العربية والذى بلغ عددهم ١٤٧ خريجا.

حضر حفل التخرج الدكتورة جيهان صالح المستشار الإقتصادى لرئيس الوزراء، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية.

ورحب الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الاكاديمية العربية، بجميع الحضور بحفل تخرج خريجى برامج التعليم الدولى مشيرآ إلى أن يوم التخرج يمثل حصاد الجهد الذي بذله الخريجين وأسرهم حتى تأتى تلك اللحظة.

واوضح عبدالغفار أن الأكاديمية تحرص في اختيار الطلاب للألتحاق بالمدرسة من خلال إمتحانات القبول حتى يكون طلاب المدرسة مميزين مؤكدآ أن هناك تطوير مستمر في البنية التحتية من فصول ومعامل بصفة دورية لدعم العملية التعليمية وتحسين جودتها .

وتابع: «تلقينا إشادة من جامعة كامبريدج بنظام الإمتحانات بالمدرسة، والقواعد المتبعة والالتزام بكافة المعايير المهنية (كمركز معتمد لجامعة كامبردج)» .

وأضاف أن الأكاديمية حصلت على اعتماد برنامج الشهادة الأمريكية في سبتمبر ٢٠٢٠ كأحد أوائل مراكز امتحانات ال ACT بالأسكندرية ،وفى فبراير ٢٠٢١ تم إعتماد برنامج الشهادة الأمريكية كمركز لإمتحانات ال Advanced (AP Placement) مشيرا إلى أن الأكاديمية تنتظر حاليا الموافقة النهائية للحصول على شهادة Oxford بجانب شهادة كامبريدج تنفيذا لرغبة أولياء الأمور والطلاب.