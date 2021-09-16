وزير خارجية الكونغو: أزمة سد النهضة صعبه لكنها ليست مستحيلة (صور)

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أكد وزير خارجية الكونغو الديموقراطية كريستوف لوتوندولا أنه أجرى مع الوزير سامح شكري مباحثات إيجابية ستساعد على إيجاد حل لهذه الخلافات بين الدول الثلاث الشقيقة، مشيرًا إلى أنه تلقي تعليمات من رئيس الكونغو الديموقراطية بالحضور والالتقاء بالسلطات في الدول الثلاث.

وقال وزير الخارجية الكونغولي في مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري وزير الخارجية، الخميس، إن «أننا نتفق جميعا على مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية ومن خلال الاتحاد الافريقي، مؤكدا على أنه حان الوقت لإعطاء دفعة لعملية التفاوض بين الدول الثلاث، وأن الايام القادمة ستسمح بجمع الأطراف الثلاثة بسرعة.

وأعرب عن تطلع بلاده في إحراز تقدم في هذه العلمية، التي وصفها بـ«الصعبة» لكنها ليست مستحيلة .

وشدد وزير خارجية الكونغو على مبدأ أساسي، وهو أن الدول الميسرة عليها التقريب بين الدول، موضحا أن حل الخلاف مرحب به، سواء الامم المتحدة والدول الاعضاء والبيان الاخير الصادر عن محلس الامن مهم جدا، موضحا أن الرئاسة الحالية للاتحاد الافريقي هي التي تتوسط في المفاوضات والمراقبين في المفاوضات يعرفون ان هذا الملف يحتاج للدفع.

أوضح وزير خارجية الكونغو انه في ظل وجود مشاورات يجب التوقيع على وثيقة أو اتفاق بين البلدين في نهاية المطاف، مشددًا على أهمية حل المشكلات، ووجود ضمان بأن كافة الأطراف ستلتزم بما تم الاتفاق عليه.