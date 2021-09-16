أخبار عاجلة

محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91 -
القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني -
المسند: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا 90 درجة -
النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن -
بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي -
رصد "فقاعة" عملاقة في الفضاء.. وعلماء الفلك يحتارون في تفسيرها -
بمناسبة اليوم الوطني.. شاهد مبنى رئاسة الحرمين ومرافقها تتوشح باللون الأخضر -
"التجارة" تشهّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات -
شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي -
أميركا تجيز جرعة ثالثة من فايزر للمسنين والمعرّضين للخطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير خارجية الكونغو: أزمة سد النهضة صعبه لكنها ليست مستحيلة (صور)

Print
وزير خارجية الكونغو: أزمة سد النهضة صعبه لكنها ليست مستحيلة (صور) وزير خارجية الكونغو: أزمة سد النهضة صعبه لكنها ليست مستحيلة (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير خارجية الكونغو الديموقراطية كريستوف لوتوندولا أنه أجرى مع الوزير سامح شكري مباحثات إيجابية ستساعد على إيجاد حل لهذه الخلافات بين الدول الثلاث الشقيقة، مشيرًا إلى أنه تلقي تعليمات من رئيس الكونغو الديموقراطية بالحضور والالتقاء بالسلطات في الدول الثلاث.

وقال وزير الخارجية الكونغولي في مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري وزير الخارجية، الخميس، إن «أننا نتفق جميعا على مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية ومن خلال الاتحاد الافريقي، مؤكدا على أنه حان الوقت لإعطاء دفعة لعملية التفاوض بين الدول الثلاث، وأن الايام القادمة ستسمح بجمع الأطراف الثلاثة بسرعة.

وأعرب عن تطلع بلاده في إحراز تقدم في هذه العلمية، التي وصفها بـ«الصعبة» لكنها ليست مستحيلة .

وشدد وزير خارجية الكونغو على مبدأ أساسي، وهو أن الدول الميسرة عليها التقريب بين الدول، موضحا أن حل الخلاف مرحب به، سواء الامم المتحدة والدول الاعضاء والبيان الاخير الصادر عن محلس الامن مهم جدا، موضحا أن الرئاسة الحالية للاتحاد الافريقي هي التي تتوسط في المفاوضات والمراقبين في المفاوضات يعرفون ان هذا الملف يحتاج للدفع.

أوضح وزير خارجية الكونغو انه في ظل وجود مشاورات يجب التوقيع على وثيقة أو اتفاق بين البلدين في نهاية المطاف، مشددًا على أهمية حل المشكلات، ووجود ضمان بأن كافة الأطراف ستلتزم بما تم الاتفاق عليه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن

النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن

بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي

بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي

شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي

شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي

الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية توافق على إنتاج جرعة ثالثة من لقاح كورونا لفئات محددة

الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية توافق على إنتاج جرعة ثالثة من لقاح كورونا لفئات محددة