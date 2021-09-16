أخبار عاجلة

محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91 -
القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني -
المسند: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا 90 درجة -
النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن -
بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي -
رصد "فقاعة" عملاقة في الفضاء.. وعلماء الفلك يحتارون في تفسيرها -
بمناسبة اليوم الوطني.. شاهد مبنى رئاسة الحرمين ومرافقها تتوشح باللون الأخضر -
"التجارة" تشهّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات -
شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي -
أميركا تجيز جرعة ثالثة من فايزر للمسنين والمعرّضين للخطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«ببغاء» الشاهد الرئيسي في قضية قتل واغتصاب أربعينية (تفاصل الجريمة)

Print
«ببغاء» الشاهد الرئيسي في قضية قتل واغتصاب أربعينية (تفاصل الجريمة) «ببغاء» الشاهد الرئيسي في قضية قتل واغتصاب أربعينية (تفاصل الجريمة)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في واقعة هي الأغرب من نوعها ربما يحسم شاهد من خارج عالم البشر، مصير متهمين اثنين في قضية اغتصاب وقتل تعرضت لها امرأة أربعيني.

وحسبما ذكره موقع صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم الخميس، أن الشاهد الرئيسي في قضية قتل واغتصاب أربعينية أرجنتينية، تدعى، إليزابيث توليدو (46 عاما) هو طائر ببغاء ،امتلكته الضحية.

ويضيف موقع «ذا صن»، أن الضحية إليزابيث استأجرت مع اثنين من أصدقائها منزلا في العاصمة بوينس آيرس، حيث تعرضت هناك للقتل بعد اغتصابها، في ديسمبر 2018.

ولدى وصول الشرطة إلى المكان، لاحظت شرطية أن الببغاء يردد: «لماذا طعنتني.. لا .. من فضلك.. دعني أذهب»، وهو ما يعتقد المحققون أنها الكلمات الأخيرة للسيدة المالكة لهذا الطائر الملون.

وقال أحد الجيران في شهادته في القضية إنه سمع الضحية تصرخ بكلمات كـ«لماذا طعنتني»، وفي أعقاب ذلك فر أحد المتهمين في القضية من المنزل.وبالإضافة إلى شهادة الببغاء والجار، جمعت السلطات أدلة أخرى مثل الحمض النووي.

ويواجه المتهمان، أحدهم وعمره (53 عاما)، والآخر (65 عاما) عقوبة السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانتهما.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن

النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن

بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي

بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي

شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي

شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي

الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية توافق على إنتاج جرعة ثالثة من لقاح كورونا لفئات محددة

الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية توافق على إنتاج جرعة ثالثة من لقاح كورونا لفئات محددة