«ببغاء» الشاهد الرئيسي في قضية قتل واغتصاب أربعينية (تفاصل الجريمة)

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في واقعة هي الأغرب من نوعها ربما يحسم شاهد من خارج عالم البشر، مصير متهمين اثنين في قضية اغتصاب وقتل تعرضت لها امرأة أربعيني.

وحسبما ذكره موقع صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم الخميس، أن الشاهد الرئيسي في قضية قتل واغتصاب أربعينية أرجنتينية، تدعى، إليزابيث توليدو (46 عاما) هو طائر ببغاء ،امتلكته الضحية.

ويضيف موقع «ذا صن»، أن الضحية إليزابيث استأجرت مع اثنين من أصدقائها منزلا في العاصمة بوينس آيرس، حيث تعرضت هناك للقتل بعد اغتصابها، في ديسمبر 2018.

ولدى وصول الشرطة إلى المكان، لاحظت شرطية أن الببغاء يردد: «لماذا طعنتني.. لا .. من فضلك.. دعني أذهب»، وهو ما يعتقد المحققون أنها الكلمات الأخيرة للسيدة المالكة لهذا الطائر الملون.

وقال أحد الجيران في شهادته في القضية إنه سمع الضحية تصرخ بكلمات كـ«لماذا طعنتني»، وفي أعقاب ذلك فر أحد المتهمين في القضية من المنزل.وبالإضافة إلى شهادة الببغاء والجار، جمعت السلطات أدلة أخرى مثل الحمض النووي.

ويواجه المتهمان، أحدهم وعمره (53 عاما)، والآخر (65 عاما) عقوبة السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانتهما.