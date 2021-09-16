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«شعراوي»: تدريب ٧٧ موظفًا بالمحافظات على نظم المعلومات الجغرافية الأسبوع المقبل

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«شعراوي»: تدريب ٧٧ موظفًا بالمحافظات على نظم المعلومات الجغرافية الأسبوع المقبل «شعراوي»: تدريب ٧٧ موظفًا بالمحافظات على نظم المعلومات الجغرافية الأسبوع المقبل

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ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع المقبل، دورتين تدريبيتين في أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين والمديرين في وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضي الدولة والتخطيط العمرانى ودورة أساسيات الحاسب الآلى.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، الخميس، إن دورة تأهيل فرق المتابعة والتفتيش على المحليات في مجال وضع المؤشرات وصياغة التقارير، تستمر للأسبوع الثانى على التوالي، ويستفيد من هذه الدورات 77 متدرباً من جميع المحافظات.

وأكد الوزير اهتمام الوزارة الكبير بمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادى ثانى في المحليات تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية 2030 .

المصرى اليوم

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