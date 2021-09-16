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تحرير محاضر وإعدام كمية من الأغذية الفاسدة في حملة بقرية ببني سويف

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تحرير محاضر وإعدام كمية من الأغذية الفاسدة في حملة بقرية ببني سويف تحرير محاضر وإعدام كمية من الأغذية الفاسدة في حملة بقرية ببني سويف

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قال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إنه تم تكليف إدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتورة أمنية حسن بتكثيف الرقابة والتفتيش على أماكن عرض وبيع وتداول الأغذية والسلع على اختلاف أشكالها وأنواعها.

وأضاف «يوسف» في تصريحات صحفية، الخميس، أن فريقًا من قسم مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية قام بالتفتيش على المحال والمخابز البلدية بقرية دلهانس، مشيرًا إلى قيام الحملة بالمرور على 10 منشآت غذائية وسحب 27 عينة من الدقيق والرد والخبز البلدي المنتج من المخابز.

وأوضح أنه تم تحريرعدد 13 محضر جنح صحية منها 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات النظافة الصحية، و7 محاضر لعدم حملهم شهادات صحية سارية، فيما تم إعدام كمية من الأغذية الفاسدة، مع التنبيه بسرعه تلافي المخالفات واستخراج الشهادات الصحية.

المصرى اليوم

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