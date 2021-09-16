رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان: ندفع ضريبة إهمال التعاونيات لمدة 25 سنة

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قال الدكتور حسام الدين رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، الخميس، إن التعاونيات هي كيفية تحفيز المجتمع الأهلي ومنظماته لتخطيط المخططات الاقتصادية والاجتماعية دون تحميل الدولة أعباء مالية، مشيرًا إلى أن الهيئة رصدت جهدًا حقيقيًا من محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان لإزالة العشوائيات خلال شهر واحد من توليه المسؤولية، بإقامة منطقة تنمية جديد في وسط بورسعيد.

وأضاف رزق خلال كلمته بالجلسة الثالثة من منتدى بورسعيد الاقتصادي المنعقد بمحافظة بورسعيد على مدار يومين، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن دولة مثل بريطانيا تبني 5% فقط من المنتج السنوي للمساكن، بينما بقية الـ95% الأخرى تبنيها التعاونيات والقطاع الخاص، مؤكدًا أننا ندفع ضريبة إهمال التعاونيات لمدة 25 سنة من خلال إقامة مشروعات مهمة مثل سكن مصر والإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين.

وتابع رزق: «الدولة تعمل كمنظم ومراقب، واقترحنا عمل أول مشروع استثماري تعاوني بمدينة بورسعيد، ولتقليل تكلفة الإنشاءات أقمنا أول مشروع كرمنا عنه المحافظ»، مشيرًا إلى أن المشروع الذي تم تنفيذه خفّض الوحدة العمرانية بقيمة ربع مليون جنيه.

وطالب «رزق» بتوفير دور أكبر للتعاونيات خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأهميتها في دعم جهود الدولة.