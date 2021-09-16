أخبار عاجلة

محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91 -
القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني -
المسند: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا 90 درجة -
النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن -
بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي -
رصد "فقاعة" عملاقة في الفضاء.. وعلماء الفلك يحتارون في تفسيرها -
بمناسبة اليوم الوطني.. شاهد مبنى رئاسة الحرمين ومرافقها تتوشح باللون الأخضر -
"التجارة" تشهّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات -
شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي -
أميركا تجيز جرعة ثالثة من فايزر للمسنين والمعرّضين للخطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان: ندفع ضريبة إهمال التعاونيات لمدة 25 سنة

Print
رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان: ندفع ضريبة إهمال التعاونيات لمدة 25 سنة رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان: ندفع ضريبة إهمال التعاونيات لمدة 25 سنة

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال الدكتور حسام الدين رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، الخميس، إن التعاونيات هي كيفية تحفيز المجتمع الأهلي ومنظماته لتخطيط المخططات الاقتصادية والاجتماعية دون تحميل الدولة أعباء مالية، مشيرًا إلى أن الهيئة رصدت جهدًا حقيقيًا من محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان لإزالة العشوائيات خلال شهر واحد من توليه المسؤولية، بإقامة منطقة تنمية جديد في وسط بورسعيد.

وأضاف رزق خلال كلمته بالجلسة الثالثة من منتدى بورسعيد الاقتصادي المنعقد بمحافظة بورسعيد على مدار يومين، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن دولة مثل بريطانيا تبني 5% فقط من المنتج السنوي للمساكن، بينما بقية الـ95% الأخرى تبنيها التعاونيات والقطاع الخاص، مؤكدًا أننا ندفع ضريبة إهمال التعاونيات لمدة 25 سنة من خلال إقامة مشروعات مهمة مثل سكن والإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين.

وتابع رزق: «الدولة تعمل كمنظم ومراقب، واقترحنا عمل أول مشروع استثماري تعاوني بمدينة بورسعيد، ولتقليل تكلفة الإنشاءات أقمنا أول مشروع كرمنا عنه المحافظ»، مشيرًا إلى أن المشروع الذي تم تنفيذه خفّض الوحدة العمرانية بقيمة ربع مليون جنيه.

وطالب «رزق» بتوفير دور أكبر للتعاونيات خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأهميتها في دعم جهود الدولة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره المصري سامح شكري على هامش جلسات الجمعية العامة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره المصري سامح شكري على هامش جلسات الجمعية العامة

تاكيس جونياس: موسيماني أفضل مدرب في مصر

تاكيس جونياس: موسيماني أفضل مدرب في مصر

«احتفلوا على الطريقة المصرية».. أصحاب عريس روماني يحولون يوم زفافه مأساة (فيديو)

«احتفلوا على الطريقة المصرية».. أصحاب عريس روماني يحولون يوم زفافه مأساة (فيديو)