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كارتيرون يحصل على 150 ألف دولار مكافأة الدوري

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كارتيرون يحصل على 150 ألف دولار مكافأة الدوري كارتيرون يحصل على 150 ألف دولار مكافأة الدوري

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نجحت اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال نادي برئاسة حسين لبيب في احتواء غضب الفرنسي باتريس كارتيرون بسبب تأخر صرف مكافأة الفوز بدرع الدوري الممتاز.

وعلمت «المصري اليوم» أن اللجنة نجحت في إيداع مبلغ 150 ألف دولار في الحساب البنكي لكارتيرون قيمة مكافأة الفوز بالدوري وفقا للعقد الرسمي بينه وبين النادي.

وقال مصدر مطلع إن كارتيرون سبق وهدد بعدم العودة من دبي خلال إجازته الأخيرة إلا بعد إيداع المكافأة في حسابه البنكي وهو ما نجحت فيه اللجنة بالفعل رغم الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي.

ورغم إنهاء اللجنة لأزمة مكافأة كارتيرون إلا أن الجنة تسابق الزمن لتوفير أي اموال صرف جزء من مستحقات ومكافآت اللاعبين والأجهز الفنية والطبية والإدارية.

المصرى اليوم

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