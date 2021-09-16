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فيفا يضغط بسلاح استطلاع الرأى لتمرير مقترح إقامة كل عامين

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فيفا يضغط بسلاح استطلاع الرأى لتمرير مقترح إقامة كأس العالم كل عامين فيفا يضغط بسلاح استطلاع الرأى لتمرير مقترح إقامة كل عامين

في محاولة للضغط على الدول الرافضة لإقامة كل عامين لجأ الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا لعمل استطلاع جماهيرى يشمل 15 ألف مشارك من 100 دولة دولة لمعرفة رأيهم في مقترح إقامة المونديال كل عامين.

ويراهن الفيفا على تأييد الجماهير للخطة التي أعلن عنها مؤخرا لتغيير خريطة إقامة المونديال بالرغم من الانتقادات الشديدة التي قوبلت للمقترح.

وقوبلت المقترحات، التي عرضها رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في فيفا، آرسين فينجر، بمعارضة واسعة النطاق من داخل أسرة كرة القدم.

وصوت مؤتمر الفيفا في مايو بأغلبية كبيرة، لإجراء دراسة جدوى حول إمكانية إقامة كأس العالم كل عامين بدلاً من كل أربع سنوات.

وأوضح فيفا أنه تعاون مع شركة للاستطلاعات، لبيان رأي 15000 مشارك في استطلاع رأي تم تحديدهم على أنهم مهتمون بكرة القدم وكأس العالم، من شريحة أوسع تشمل 23000 شخص في 23 دولة تابعة للاتحادات القارية الستة.

وأكد «فيفا» أن غالبية المشجعين يرغبون في مشاهدة كأس العالم للرجال بشكل متكرر أكثر، ومن بين هؤلاء المستجيبين، فضلت الأغلبية إقامة البطولة مرة كل سنتين.

وأشار فيفا في بيان «هناك اختلافات كبيرة بين ما يسمى بالأسواق التقليدية وأسواق كرة القدم النامية»، وقال إن المشجعين الشباب أكثر انفتاحا على التغيير.

وأضاف الاتحاد أنه سينشر التفاصيل الكاملة للاستطلاع، مبينا أنه يجري حاليا استطلاعا أكبر يشمل 100 ألف شخص في أكثر من 100 دولة.

المصرى اليوم

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