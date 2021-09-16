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في مفاجأة من العيار الثقيل رفض حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال نادي الزمالك انضمام لاعبي الفريق الكروي الأول لجلسته المقررة اليوم الخميس بالنادي وفقا لما تم إعلانه رسميا أمس عبر الجروب الرسمي للجهاز الفني من إداري الفريق.

ووفقا لمصدر مطلع فان حسين لبيب قصر جلسة اليوم على الجهاز الفني والطبي والإداري فقط لحل أزمة مستحقاتهم ومكافآت الدوري بعد أن قام حسين السيد بحذف أسماء الجهازين الطبي والإداري من كشف المكافآت الخاصة ببطولة الدوري.

وسادت حالة من الاستياء بين اللاعبين بعد تراجع حسين لبيب عن الاجتماع بهم فيما يحاول بعض مسؤولي النادي اقناع حسين لبيب بضم اللاعبين للجلسة لإنهاء أزمتهم أيضا بعد تهديدهم بعدم خوض مران اليوم وعدم الانتظام في معسكر الإعداد.

ووفقا لأحد أعضاء اللجنة فان لبيب قد يستجيب لطلب ضم اللاعبين للجلسة التي ستنطلق بعد قليل.