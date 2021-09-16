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حرص اسامة نبيه المدرب العام للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك علي التحدث مع لاعبي الفريق قبل تقديم استقالته من تدريب الفريق اليوم الخميس .

ورفض أسامة نبيه الحضور الي مقر النادي اليوم للاشراف علي التدريبات وابلغ اللاعبين باستقالته رسميا قبل ان يقدمها للجنة المؤقتة التى تدير النادي برئاسة حسين لبيب.

ووفقا لاحد لاعبي الزمالك فأن اسامة نبيه ابلغهم بانه يأس في اقناع اللجنة بصرف المستحقات المالية المتأخرة ومكافات الدوري اسوة بما حدث مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ووفقا للاعب فإن اسامة نبيه برر لهم استقالته بسبب ان اللجنة رفعت يدها عن حسين السيد عضو اللجنة والمشرف علي الفريق ومنحته حرية التدخل في الأمور الفنية والإدارية الخاصة باللاعبين والجهاز رغم رفض الجميع لذلك .

وأكد اللاعب الذي رفض ذكر اسمه أن اسامة نبيه حذر اللجنة من العواقب الوخيمة لاستمرار حسن السيد في ادارة الكرة وسط حالة الرفض التام له من اللاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي .