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قاضي انفجار ميناء بيروت يأمر بتوقيف وزير سابق حليف لـ"حزب الله"

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قاضي انفجار ميناء بيروت يأمر بتوقيف وزير سابق حليف لـ"حزب الله" قاضي انفجار ميناء بيروت يأمر بتوقيف وزير سابق حليف لـ"حزب الله"
"فينيانوس" تغيب عن جلسة الاستجواب

قاضي انفجار ميناء بيروت يأمر بتوقيف وزير سابق حليف لـ

أصدر قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، مذكرة توقيف غيابية بحق وزير الأشغال العامة السابق يوسف فينيانوس بعد تغيبه عن حضور جلسة الاستجواب التي حددت اليوم (الخميس)؛ بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان.

و"فينيانوس" حليف لميليشيا حزب الله، ووضعته الولايات المتحدة على لائحة العقوبات لصلته بالميليشيا التي تصنفها واشنطن منظمة إرهابية.

وكان "بيطار" المحقق العدلي في الانفجار الضخم قد أصدر مذكرة إحضار لرئيس الوزراء السابق حسان دياب، ومسؤولين كبار آخرين، ومن بينهم وزير الأشغال العامة السابق "فينيانوس"، الذي وجه له قاضي التحقيق السابق فادي صوان مذكرة اتهام بتهمة الإهمال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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