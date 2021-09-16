أخبار عاجلة

محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91 -
القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني -
المسند: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا 90 درجة -
النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن -
بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي -
رصد "فقاعة" عملاقة في الفضاء.. وعلماء الفلك يحتارون في تفسيرها -
بمناسبة اليوم الوطني.. شاهد مبنى رئاسة الحرمين ومرافقها تتوشح باللون الأخضر -
"التجارة" تشهّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات -
شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي -
أميركا تجيز جرعة ثالثة من فايزر للمسنين والمعرّضين للخطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصناعات العسكرية" تلتقي المستثمرين الدوليين في لندن

Print
بحضور "العوهلي".. ورشة عمل نظمتها الهيئة

التقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في العاصمة البريطانية لندن، بعددٍ من المستثمرين في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية العسكرية والتي حضرها مستثمرون من المملكة المتحدة ودول أوروبية، بالإضافة إلى عددٍ من المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية من دول أخرى، بحضور محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي ومن شركاء الهيئة في القطاع.

وشهدت ورشة العمل التي نظمتها الهيئة على هامش مشاركة المملكة بجناح سعودي في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي DSEI، استعراض استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وما تسعى الهيئة من تحقيقه بالوصول إلى نسبة توطين تزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، بالإضافة إلى استعراض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع وبيئته الاستثمارية التي تشهد حراكاً غير مسبوق على صعيد تمكين المستثمرين المحليين والدوليين.

وشهد حضور الورشة تمثيلاً من الهيئة ووزارة الاستثمار والشركة للصناعات العسكرية ومعرض الدفاع العالمية وعدد من المسؤولين والمعنيين بقطاع الصناعة والاستثمار من الجانبين السعودي والبريطاني، حيث قدم فريق الهيئة وشركاؤها عرضًا مرئيًا تضمن نبذة تعريفية عن القطاع وما يحظى به من دعم غير محدود ورعاية خاصة من لدن القيادة الرشيدة - أيدها الله -، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية.

وأوضح "العوهلي" أن هذا اللقاء يأتي امتداداً لعمل تراكمي يقوم على التعريف ببيئة القطاع الاستثمارية وعرض فرص التوطين المستهدفة فيه، ومشاركة المستثمرين المهتمين بدخول القطاع الدور الذي تقوم به الهيئة وبشكل تكاملي مع جميع الجهات المعنية لجذب الاستثمارات إلى المملكة وبما يضمن تقديم صورة متكاملة عن البيئة الاستثمارية فيها.

وأضاف أن الهيئة قد وضعت أُطراً تنظيميةً للاستثمار في القطاع بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي الراغب بالدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في المملكة طالما أنه سيكون شريكاً لنا في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، مؤكداً أن المملكة باتت وجهةً مثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تسعى إلى تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات ضمن قطاع الصناعات العسكرية، وذلك عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية بهدف رفع مساهمة قطاع الصناعات العسكرية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م، الأمر الذي يسهم في تجسيد رؤية الهيئة بتوطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
آل الشيخ: اليوم الوطني يجسد التاريخ الحافل بالمنجزات لقادة السعودية

آل الشيخ: اليوم الوطني يجسد التاريخ الحافل بالمنجزات لقادة السعودية

إضاءة مبنى السفارة السعودية في القاهرة باللون الأخضر (صور)

إضاءة مبنى السفارة السعودية في القاهرة باللون الأخضر (صور)

السفارة السعودية بالقاهرة تحتفل باليوم الوطني 91 بمشاركة المواطنين.. و"سبق" ترصد

السفارة السعودية بالقاهرة تحتفل باليوم الوطني 91 بمشاركة المواطنين.. و"سبق" ترصد

السعودية تقود العالم نحو التعافي الاقتصادي من تداعيات «كورونا» من خلال رئاستها قمة «العشرين»

السعودية تقود العالم نحو التعافي الاقتصادي من تداعيات «كورونا» من خلال رئاستها قمة «العشرين»