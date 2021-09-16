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قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الخميس، إن العمران يرتبط بقوة بالتوجه الاقتصادي، مضيفاً أن العقود الماضية اعتمدت على الزراعة ولذلك كان هناك توجه للسكن حول مجرى النيل، لكن هذا التوجه قد تغير كثيرا الأ بالتوجه نحو توطين الصناعات في المناطق الجديدة.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة لمنتدى بورسعيد الاقتصادي في دورته الثالثة المنعقدة تحت عنوان «شرق بورسعيد وجهة الاستثمار العالمية – قاطرة تنمية مصر» برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى إنشاء 23 مدينة جديدة بداية من أسوان جنوبا وحتى رشيد شمالا، وبورسعيد شرقا، والعلمين غربا، وتلاحظ مؤخرا أن المدن الجديدة أصبحت جاذبة في كافة محافظات مصر وتشمل الصعيد.

وأوضح حمودة أن الحكومة انتهت من القضاء على المناطق غير الآمنة، وبدأت العمل على تعديل المناطق غير المخططة، موجها الشكر للقيادة السياسية للعمل على تحسين حياة المواطن من خلال العديد من المبادرات.

وأضاف حمودة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتوفير وحدات سكنية بديلة ولائقة لجميع ساكني المناطق العشوائية وغير الأمنة، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة سوف تقضي تماما على كلمة عشوائيات من جميع محافظات مصر.