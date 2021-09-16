أخبار عاجلة

محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91 -
القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني -
المسند: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا 90 درجة -
النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن -
بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي -
رصد "فقاعة" عملاقة في الفضاء.. وعلماء الفلك يحتارون في تفسيرها -
بمناسبة اليوم الوطني.. شاهد مبنى رئاسة الحرمين ومرافقها تتوشح باللون الأخضر -
"التجارة" تشهّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات -
شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي -
أميركا تجيز جرعة ثالثة من فايزر للمسنين والمعرّضين للخطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اتحاد البورصات العربية يعلن تغيير اسم وشعار الاتحاد.. وتوسعة قاعدة العضوية (تفاصيل)

Print
اتحاد البورصات العربية يعلن تغيير اسم وشعار الاتحاد.. وتوسعة قاعدة العضوية (تفاصيل) اتحاد البورصات العربية يعلن تغيير اسم وشعار الاتحاد.. وتوسعة قاعدة العضوية (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الجمعية العامة لاتحاد البورصات العربية عن تغيير اسم الاتحاد ليصبح «اتحاد أسواق المال العربية» بدلاً من «اتحاد البورصات العربية» وإطلاق الهوية الجديدة للاتحاد وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للاتحاد الذي عُقد يوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021م.

ويُشكّل هذا التغيير خطوة هامة في مسيرة الاتحاد، إذ يعكس الاسم الجديد رؤية الاتحاد الاستراتيجية الهادفة إلى جعله أكثر شمولية للقائمين على صناعة الأسواق المالية، وجهوده لتوسيع قاعدة عضويته، عن طريق جذب أعضاء عاملين ومنتسبين للأسواق المالية من خلال إلغاء رسوم الانتساب للاتحاد، وقصرها فقط على الرسوم السنوية.

وتهدف التغييرات أيضاً إلى توسيع نطاق أعمال الاتحاد ليشمل الآن شركات مقاصة ومراكز إيداع عربية جديدة، حيث تأتي استكمالاً لجهود تطوير الاتحاد التي بدأت عام 2019م، والتي تبنّى خلالها الأعضاء استراتيجية واضحة تقوم على خلق قيمة مضافة، من خلال تقوية الدور البحثي للاتحاد، وزيادة نشاط التدريب، وزيادة مساهمات الأعضاء في فعاليات الاتحاد.

من جانبه، ذكر المهندس خالد الحصان، رئيس الاتحاد، أنّ التغييرات المطروحة تهدف لمساعدة الاتحاد على استقطاب أعضاء جدد من الخبرات التي تعمل في الأسواق المالية، أهمها شركات المقاصة والحفظ المركزي، وأمناء الحفظ، وكافة المتعاملين في الأسواق المالية العربية، بالإضافة إلى إبراز استراتيجية الاتحاد التي ترتكز على ضمان استمرارية التطورات الهيكلية للاتحاد ومواكبتها للمتغيرات في الأسواق العالمية.

أشاد أمين عام الاتحاد، رامي الدكاني، بدعم أعضاء الاتحاد لجهود التطوير، والتي تعود بالنفع على صناعة الأسواق المالية ككل، وتؤسس لمرحلة جديدة في عمر الاتحاد ليصبح قوة فعلية، وليس مجرد اسم ورقي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن

النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن

بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي

بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي

شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي

شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي

الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية توافق على إنتاج جرعة ثالثة من لقاح كورونا لفئات محددة

الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية توافق على إنتاج جرعة ثالثة من لقاح كورونا لفئات محددة