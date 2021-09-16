رئيس «إسكان الشيوخ»: سيناء قلب العالم الحقيقي لما تتميز به من موقع جغرافي يتوسط قارات ثلاث

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قال الدكتور مصطفى كامل، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ومحافظ بورسعيد الأسبق، الخميس، إن سيناء تعتبر قلب العالم الحقيقي، لما تتميز به من موقع جغرافي يتوسط قارات ثلاث. كما أن قناة السويس تعتبر الحاكم الوحيد لحركة التجارة العالمية في العالم، فحينما جنحت السفينة «ايفر جيفن» انقلب العالم بسبب توقف الحركة بقناة السويس.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة لمنتدى بورسعيد الاقتصادي في دورته الثالثة المنعقدة تحت عنوان «شرق بورسعيد وجهة الاستثمار العالمية – قاطرة تنمية مصر» برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح كامل، أن حركة التجارة تشهد متغيرات منها ما يتعلق بوجود حاملات عملاقة تعتمد على موانئ محورية في طريقها، لافتا أن الكيانات الاقتصادية العملاقة في شرق أسيا ومنها الصين، تتحرك السفن منها مرورا بهونج كونج، وميناء شرق بورسعيد ثم أحد موانئ غرب إسبانيا، مؤكدًا أن احتلال الصين قمة هرم التجارة العالمية يزيد من فرص قناة السويس وميناء شرق بورسعيد.

وطالب بضرورة تجهيز كل الموانئ لاستقبال هذه السفن العملاقة والمواد المختلفة المحملة بها، بجانب الاهتمام بالعنصر البشري ورفع قدراتهم، وضرورة خلق مجتمع متكامل لهؤلاء العاملين بالمنطقة من توفير.