محافظ بورسعيد: نشهد مشروعات قومية أصبحت قاطرة التنمية لمصر

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قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن أحلام الدولة المصرية تتحقق على أرض محافظة بورسعيد، التي أصبحت قاطرة التنمية لمصر، وذلك بعد ان انفقت بها الحكومة أعلي الإستثمارات خلال الأعوام الماضية .

وأشار محافظ بورسعيد، أن هناك مشروعات عملاقة شهدتها محافظة بورسعيد، أبرزها الأنفاق، وقناة السويس الجديدة، والتأمين الصحي الشامل، والمزارع السمكية.

وأشار المحافظ، إلى أن المنتدي يحمل اسم شرق بورسعيد حلم جديد، ويهدف إلى التسويق لمنطقة شرق بورسعيد والتي تنظر اليها الدولة بعين تنمية وتعمير سيناء، لافتا إلى أن الدولة المصرية قدمت كل الإجراءات المحفزة للإستثمار في منطقة شرق بورسعيد، داعياً كل المستثمرين لضخ الإستثمارات في المنطقة.

وأكد أن أرض شرق بورسعيد المتواجدة في سيناء مباركة، وأن الله قد كرمها وسوق يبارك لمن يستثمر.

جاء ذلك خلال الموتمر الاقتصادي الذي يعقد ببورسعيد في نسختة الثالثة بحضور الدكتور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمهندس يحيي زكي رئيس الهيئة الاقتصادية والفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والسفيرة فايزة أبوالنجا مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي واللواء مصطفي كامل محافظ بورسعيد الأسبق ولفيف من كبار رجال الأعمال من مصر والعالم العربي.