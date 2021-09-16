أخبار عاجلة

محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91 -
القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني -
المسند: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا 90 درجة -
النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن -
بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي -
رصد "فقاعة" عملاقة في الفضاء.. وعلماء الفلك يحتارون في تفسيرها -
بمناسبة اليوم الوطني.. شاهد مبنى رئاسة الحرمين ومرافقها تتوشح باللون الأخضر -
"التجارة" تشهّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات -
شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي -
أميركا تجيز جرعة ثالثة من فايزر للمسنين والمعرّضين للخطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ بورسعيد: نشهد مشروعات قومية أصبحت قاطرة التنمية لمصر

Print
محافظ بورسعيد: نشهد مشروعات قومية أصبحت قاطرة التنمية لمصر محافظ بورسعيد: نشهد مشروعات قومية أصبحت قاطرة التنمية لمصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن أحلام الدولة المصرية تتحقق على أرض محافظة بورسعيد، التي أصبحت قاطرة التنمية لمصر، وذلك بعد ان انفقت بها أعلي الإستثمارات خلال الأعوام الماضية .

وأشار محافظ بورسعيد، أن هناك مشروعات عملاقة شهدتها محافظة بورسعيد، أبرزها الأنفاق، وقناة السويس الجديدة، والتأمين الصحي الشامل، والمزارع السمكية.

وأشار المحافظ، إلى أن المنتدي يحمل اسم شرق بورسعيد حلم جديد، ويهدف إلى التسويق لمنطقة شرق بورسعيد والتي تنظر اليها الدولة بعين تنمية وتعمير سيناء، لافتا إلى أن الدولة المصرية قدمت كل الإجراءات المحفزة للإستثمار في منطقة شرق بورسعيد، داعياً كل المستثمرين لضخ الإستثمارات في المنطقة.

وأكد أن أرض شرق بورسعيد المتواجدة في سيناء مباركة، وأن الله قد كرمها وسوق يبارك لمن يستثمر.

جاء ذلك خلال الموتمر الاقتصادي الذي يعقد ببورسعيد في نسختة الثالثة بحضور الدكتور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمهندس يحيي زكي رئيس الهيئة الاقتصادية والفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والسفيرة فايزة أبوالنجا مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي واللواء مصطفي كامل محافظ بورسعيد الأسبق ولفيف من كبار رجال الأعمال من والعالم العربي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

حفتر يعين رئيـسا جديدا للجيش الليبي والدبيبة يدعو للتظاهر ضد قرار حجب الثقة عن الحكومة

حفتر يعين رئيـسا جديدا للجيش الليبي والدبيبة يدعو للتظاهر ضد قرار حجب الثقة عن الحكومة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره المصري سامح شكري على هامش جلسات الجمعية العامة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره المصري سامح شكري على هامش جلسات الجمعية العامة

تاكيس جونياس: موسيماني أفضل مدرب في مصر

تاكيس جونياس: موسيماني أفضل مدرب في مصر