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جمارك مطار القاهرة تضبط كمية من أقراص الكيبتاجون المخدرة

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جمارك مطار القاهرة تضبط كمية من أقراص الكيبتاجون المخدرة جمارك مطار القاهرة تضبط كمية من أقراص الكيبتاجون المخدرة

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تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من أقراص الكيبتاجون المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط الطيران التركية القادمة من اسطنبول اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب فلسطينى قادم من تركيا.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد صلاح مأمور الفحص فتلاحظ وجود أقراص أسفل أحد الحقائب.

وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من مصطفى صادق مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف حازم محمد على رئيس القسم فتبين وجود 10500 قرص كيبتاجون المخدر مخبأة في قاع الشنطة.

قرر عبدالعال نعمان، مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 144 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

المصرى اليوم

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