مكافحة التهريب الجمركي بالإسكندرية تحرر 16 محضر ضبط وتهرب جمركى لبضائع متنوعة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

حررت الادارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية بإشراف محمود عبدالواحد، بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبي بالإسكندرية، برئاسة اللواء عادل نافع، من 16 محضر ضبط بضائع متنوعة أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية لبعض المحلات التجارية بوسط وشرق الإسكندرية بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020

وتشكلت لجنة الضبط من عبدالسلام طارق العشرى مدير إدارة التحريات والضبط وطارق زاهر فراويله مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي وتامر زهران ومحمد عيسي وسامح خشب ومحمد شحاته وبسام الشرقاوي والعقيد محمد نجم والمقدم احمد حلمي والمقدم حازم عفيفي والرائد عادل الركايبي والرائد احمد عبدالمنعم والقوة المرافقة.

وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن ملابس واكسسوار محمول ولعب أطفال وسراير وكراسي طبية وجميع المضبوطات أجنبية الصنع وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد بسداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفه لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك 207 لسنة 2020. وبلغت قيمه المضبوطات 351 ألف جنيه.

وتم التصالح في جميع المحاضر وذلك بعد دفع جميع الغرامات والرسوم المقررة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة وضبط كل محاولات التهرب الجمركي.